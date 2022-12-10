Небензя: Россия сожалеет, что ООН не осудила Украину за обстрелы Донецка

Фото: Василий Небензя Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Постпред РФ при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя заявил, что Россия сожалеет, что ООН не осудила Киев за удары по Донецку. Дипломат добавил, что в последнюю неделю в Донецке происходит настоящая бойня с применением западного оружия. Представитель России отметил, что ВСУ пытаются сровнять город с землей, передает URA.RU.

Россия сожалеет, что ООН не осудила Киев за обстрелы Донецка. Науськиваемые западными странами украинские каратели пытаются буквально сровнять город с землей, — сказал Небензя.

Он также указал на то, что недавние удары по объектам России наносились с помощью американской спутниковой системой.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале ранее заявил, что Ворошиловский район Донецка попал под обстрел Вооруженных сил Украины. По его словам украинские военные выпустили 20 ракет из РСЗО «Град». Он добавил, что огонь вели из населенного пункта Тоненькое. Глава города отметил, что зафиксированы прилеты в районе Школьного бульвара, а снаряды попали в городской газопровод и автомобили.

По информации Telegram-канала WarGonzo, снаряды также попали в жилые дома, из-за чего начался пожар. Отмечается, что в результате обстрела и возникшего из-за этого пожара погибли три человека.