Небензя предупредил, что обстрелы Донбасса вызовут кислотные дожди Небензя: обстрелы украинскими силами Донбасса могут вызвать кислотные дожди

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Обстрелы украинскими вооруженными силами химических предприятий в Донбассе могут вызвать кислотные дожди. Об этом в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявил постоянный представитель РФ в международной организации Василий Небензя. Он отметил, что ВСУ без колебаний атакуют сооружения, в которых хранятся опасные вещества. Слова Небензи приводит ТАСС.

7 декабря нанесен удар по действующему химическому концерну «Стирол» в Горловке. Снаряды попали в хранилище серы, что вызвало пожар. Сама по себе горящая сера опасности не представляет, но при соединении ее с водой образуется серная кислота, и в случае определенных погодных условий это может привести к выпадению кислотных дождей, — предупредил российский постпред.

Также в ходе заседания Небензя заявил о росте контрабанды поставляемого Украине оружия в третьи страны. Он отметил, что правоохранительные службы Европы в последнее время столкнулись с попаданием украинских вооружений в руки преступных группировок. В частности, такие факты отмечены в Финляндии, Швеции, Дании и Нидерландах.

Небензя также подчеркнул, что Россия сожалеет, что ООН не осудила Киев за удары по Донецку. Дипломат добавил, что в последнюю неделю в Донецке происходит настоящая бойня с применением западного оружия. Представитель России отметил, что ВСУ пытаются сровнять город с землей