«Не уверен, что их поставят к стенке»: Бородай о пленных наемниках Бродай оценил шансы наемников избежать расстрела в ДНР

Шон Пиннер / Фото Министерство обороны РФ

Депутат Госдумы VIII созыва Александр Бородай сомневается, что в Донецкой Народной Республике могут казнить троих иностранных наемников, попавших в плен. Об этом он сообщил NEWS.ru, добавив, что наказать их нужно, чтобы «остальным повадно не было».

Лично я не уверен, что их поставят к стенке, хотя было бы конечно неплохо, что бы остальным повадно не было. Это важно для их собственно понимания происходящего, они должны знать, что в подобных ситуациях, путь их будет очень недалекий и бесславный, — заявил он.

Бородай добавил, что наказание в любом случае и оно должно быть настолько тяжелым, насколько, по его словам «эти нацисты накуролесили».

Отмечается, что речь идет о двух гражданах Великобритании Эндрю Хилле и Шоне Пнэре, а также Садуне Ибрагиме, который является подданным королевства Марокко. Они были взяты в плен весной текущего года в ходе боестолкновений в Донбассе.

Ранее пленный начштаба 36-й бригады морской пехоты ВСУ Дмитрий Кормянков рассказал, что в морской пехоте Украины служили два британских наёмника, которых он охарактеризовал как «искателей приключений». Он отметил, что бойцы ВСУ не понимали мотивов иностранцев.

Информацию о наёмниках в морской пехоте ВСУ подтвердил и пленный комбриг Владимир Баранюк. По его словам, один из иностранцев находился на должности снайпера.