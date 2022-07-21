«Не убеждает»: глава МИД Чехии раскритиковал Шольца за страх перед Россией Глава МИД Чехии раскритиковал Шольца за отказ поставлять оружие Киеву

Фото: Andreas Gora / Keystone Press Agency / Global Look Press

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что немецкое правительство во главе с канцлером Олафом Шольцом предоставляет недостаточно военной помощи Украине, чем должно. Дипломат добавил, что Берлин аргументирует свою позицию боязнью спровоцировать крупный конфликт с Москвой. Он добавил, что данное объяснение «совсем не убеждает», пишет немецкий журнал Der Spiegel.

Даже в договоре НАТО нет положения, запрещающего поставки оружия. Иногда мне кажется, что даже те, кто оказывает поддержку Украине, делает это в недостаточной мере, чтобы дать нам необходимые гарантии безопасности, — рассказал Липавский.

По его мнению, Германия обладает дополнительными возможностями по оказанию помощи Киеву и должна их использовать.

Жена украинского президента Елена Зеленская ранее приехала в США и выступила в конгрессе: основной посыл её речи был в просьбе дать Украине больше оружия. В частности, она попросила системы противовоздушной обороны. Первая леди Украины попросила решить этот вопрос поскорее — до ухода сенаторов на каникулы. США при этом уже обещали передать киевским властям современные комплексы ПВО средней дальности NASAMS.