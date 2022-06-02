«Не понимаю, откуда такая истерика»: аналитик о поставках HIMARS Украине Российский военный эксперт не увидел ничего выдающегося в системе HIMARS, поставляемой США Украине

Американская тяжёлая реактивная система залпового огня HIMARS широко разрекламирована, но в ней нет ничего сверхъестественного, она аналог российского комплекса «Ураган», заявил NEWS.ru заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук военный и политический аналитик Константин Сивков. По его словам, непонятна истерика, связанная с поставками этого РСЗО Украине.

Мне на самом деле не понятно, откуда такая истерика вокруг этой истории, та же «Точка-У», по моему мнению намного опаснее и эффективнее, — заявил Сивков.

Он напомнил, что у HIMARS дальность стрельбы составляет до 40 километров, боевая часть около 100 кг. Сивков напомнил, что у Украины уже есть системы намного превосходящие HIMARS и это РСЗО «Смерч», с дальностью стрельбы в 70 километров и боевой частью в 250 кг.

Ранее стало известно, что военный эксперт Дмитрий Литовкин рассказал, какими он видит последствия возможной передачи США Украине системы HIMARS. Он считает, что велика вероятность того, что HIMARS в конечном итоге окажется в России, отечественные инженеры смогут её изучить и разработать эффективные методы противодействия данной ракетной системе.