Названы условия для участия Зеленского в ВЭФ

Президент Украины Владимир Зеленский в будущем сможет присутствовать на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), если будет избран на новый срок и возьмёт курс на нормализацию отношений с Россией. Об этом в рамках ВЭФ заявил президент РФ Владимир Путин.

Почему нет? Конечно. Я очень на это рассчитываю, — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Путин выразил надежду на восстановление отношений России и Украины. По его словам, сложившаяся ситуация в отношениях двух стран является ненормальной и неестественной. Он выразил надежду, что в будущем положение дел улучшится.

Кроме того, российский лидер заявил что давать оценку президенту Украины Владимиру Зеленскому должен украинский народ.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Зеленского в этом году вряд ли возможна. При этом он отметил, что Путин готов к общению с украинским коллегой, но встреча на высшем уровне должна быть хорошо подготовлена и должна преследовать определённые цели.