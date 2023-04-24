Названы страны, которые выдают россиянам паспорта за инвестиции Журнал «Компания»: Турция продолжила выдавать россиянам паспорта за инвестиции

Фото: Shutterstock

У россиян на данный момент осталось несколько вариантов для получения паспорта другой страны за инвестиции, рассказал президент международной консалтинговой компании Нури Катц. В беседе с журналом «Компания» эксперт отметил, что одной из таких стран является Турция. Для этого россиянину необходимо приобрести недвижимость на сумму от $400 тысяч либо для проживания, либо для сдачи в аренду. Еще одним основанием для подачи заявки на получение гражданства является депозит в турецком банке на сумму не менее $500 тысяч на три года.

Как уточняет издание, хорошим вариантом является Вануату. Для этого необходимо сделать невозвратный взнос в размере $130 тысяч на одного человека или $180 тысяч на семью из четырех человек. Получить гражданство таким способом будет быстрее всего. Правда, данный процесс могут усложнить из-за новых требований Евросоюза.

Эксперт рассказал, что для получения ПМЖ Кипра необходимо подтвердить годовой уровень дохода, приобрести на острове недвижимость на сумму от €300 тысяч и оплатить НДС. Чтобы стать гражданином Черногории, россиянину придется открыть фирму или приобрести недвижимость. Катц предупредил, что для этого необходимо физическое присутствие инвестора.

Правительство Кипра ранее одобрило предложение министра внутренних дел о пересмотре критериев натурализации граждан третьих стран в сторону их ужесточения. В первую очередь предложение направлено на усиление механизма контроля за инвестициями, представляющими гражданство.