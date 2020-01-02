Фото: Qantas/facebook.com

В Европейском суде по правам человека подтвердили получение иска против Украины от освобождённой в рамках обмена пленными в Донбассе Дарьи Мастикашевой. В настоящий момент он находится в стадии рассмотрения. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.

В Европейском суде по правам человека подтвердили получение иска против Украины от освобождённой в рамках обмена пленными в Донбассе Дарьи Мастикашевой. В настоящий момент он находится в стадии рассмотрения. Об...