Австралийская Qantas возглавила рейтинг самых безопасных авиакомпаний 2020 года, опубликованный изданием AirlineRatings.com.
Исследование учитывает множество факторов — рентабельность, возраст воздушных судов, имели ли место авиакатастрофы, были ли организованы проверки со стороны государственных и отраслевых органов.
Австралийская авиакомпания стала лидером по разработке будущей аэронавигационной системы, регистратора полётных данных для мониторинга самолётов и последующих действий экипажа.
Вслед за Qantas в первую пятёрку вошли Air New Zealand, Eva Air, Etihad и Qatar Airways.
Кроме того, был составлен рейтинг 10 самых безопасных лоукостеров. Его возглавила авиакомпания Air Arabia. Далее идут Flybe, Frontier, HK Express, IndiGo,
Ранее NEWS.ru писал, что для авиапассажиров 2019 год стал одним из самых безопасных в истории — и закончился десятилетием, в котором погибло меньше людей, чем в любом другом с начала реактивного века. Такие данные приводятся в докладе Голландского авиационного агентства. Ведомство опубликовало отчёт, который рассматривает несчастные случаи с большими пассажирскими самолётами.
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