Названы причины задержки одобрения «Спутника V» в Европе

Европейские регуляторы не получали от разработчиков российской вакцины от коронавируса «Спутник V» необходимые данные для утверждения на европейском рынке. Причём это происходило неоднократно. Об этом заявило агентство Reuters со ссылкой на свои источники.
Утверждается, что Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА)
В ЕМА считают, что недостаток данных по вакцине не достиг «критического уровня», но часть неполученной информации оценивается как «основная». Источник сомневается в том, что одобрение препарата произойдёт до конца лета.
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) отреагировал на публикацию. Он заявил, что статья содержит «ложные и неточные» сведения, которые были получены из анонимных источников. Этой информацией пытаются нанести вред российской вакцине в рамках кампании по дезинформации, считают представители организации.
Ранее в РФПИ заявили, что российская вакцина столкнулась в Словакии с ожесточённой кампанией дезинформации. В ведомстве считают, что внутри страны идёт политическая борьба на фоне давления со стороны международного фармацевтического лобби.