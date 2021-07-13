Названы причины задержки одобрения «Спутника V» в Европе

Европейские регуляторы не получали от разработчиков российской вакцины от коронавируса «Спутник V» необходимые данные для утверждения на европейском рынке. Причём это происходило неоднократно. Об этом заявило агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Утверждается, что Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) отложило изучение безопасности препарата после того, как 10 июня был пропущен крайний срок по предоставлению данных о клинических испытаниях вакцины. Источник издания указывает, что в начале июня ЕМА получило недостаточное количество клинических данных. Также разработчик «Спутника V» не предоставил необходимую информацию для оценки препарата российскими учёными. Так, специалисты не смогли документально подтвердить соответствие так называемого главного банка клеток одному из регламентов ЕС.

В ЕМА считают, что недостаток данных по вакцине не достиг «критического уровня», но часть неполученной информации оценивается как «основная». Источник сомневается в том, что одобрение препарата произойдёт до конца лета.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) отреагировал на публикацию. Он заявил, что статья содержит «ложные и неточные» сведения, которые были получены из анонимных источников. Этой информацией пытаются нанести вред российской вакцине в рамках кампании по дезинформации, считают представители организации.

Ранее в РФПИ заявили, что российская вакцина столкнулась в Словакии с ожесточённой кампанией дезинформации. В ведомстве считают, что внутри страны идёт политическая борьба на фоне давления со стороны международного фармацевтического лобби.