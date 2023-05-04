Названы последствия провала контрнаступления ВСУ для Зеленского The Conversation: отношение Запада к Зеленскому резко изменится при провале контрудара ВСУ

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Владимир Зеленский

Неудачное контрнаступление ВСУ поменяет настроения в США и других западных странах, а президент Украины Владимир Зеленский лишится поддержки, заявила обозреватель The Conversation Клаудия Лоренцо Рубьера. По ее мнению, последствием провала может стать вариант разрешения конфликта через переговоры, к которому склонится международная коалиция, поддерживающая сейчас Украину.

Самым верным способом поощрения американских популистов-изоляционистов будет застопорившееся украинское продвижение. <...> Хотя обе партии в США достаточно твердо поддерживают Киев, ситуация может измениться, — считает Рубьера.

НАТО могущественна настолько, отметила она, насколько сильны самые слабые ее звенья. И если повод для колебаний в вопросе военных поставок ВСУ появится у Парижа и Берлина, Киеву придется смириться с новым статус-кво, подчеркнула колумнист.

Она напомнила, что наступательные действия требуют значительно больших усилий, людских и военно-технических ресурсов, чем оборонительные. Рубьера предположила, что когда силы Украины начнут буквально таять на глазах, это ударит по моральному состоянию украинских войск.

Ранее депутат Госдумы Александр Бородай заявил, что контрнаступление ВСУ станет важным этапом в развитии специальной военной операции. Он пояснил, что украинская армия может оказаться существенно обескровлена. По его словам, СВО при этом закончена не будет, так как поставленные президентом РФ Владимиром Путиным цели еще не были достигнуты.