Страны выступят против США, если в лабораториях на Украине обнаружится биологическое оружие, заявил политолог, замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. М. В. Ломоносова Богдан Безпалько «ПолитРоссии». Против Штатов тогда выскажутся и те, кто их поддерживает сейчас, считает он.

Это уже будет не пробирка Колина Пауэлла (госсекретарь США, который в 2003-м предъявил на заседании ООН пробирку с порошком в качестве доказательства создания в Ираке биологического оружия. — NEWS.ru), а вполне весомое доказательство. Такие биолаборатории находятся по всему миру. В этом случае против США выступит большое количество стран, вне зависимости от того, находятся ли они в элеваторе американской политики или нет. Никто не хочет быть объектом биологических экспериментов, — сказал Безпалько.

Он добавил, что в Соединённых Штатах занервничали, потому что Россия может получить информацию из этих лабораторий.

Ранее в Минобороны России сообщили, что в биолабораториях Киева, Одессы и Харькова изучали возможности распространения опасных инфекций через перелётных птиц. Кириллов отметил, что в рамках проекта было изучено около полутора сотен биологических видов.