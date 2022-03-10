Минобороны РФ: на Украине изучали возможности переноса инфекций птицами

Минобороны России стали известны подробности американского проекта UP-4, над которым велась работа в биолабораториях Киева, Одессы и Харькова, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России Игоря Кириллова. По его словам, там изучались возможности распространения опасных инфекций с помощью перелётных птиц.

Его (проекта. — NEWS.ru) целью являлось изучение возможности распространения особо опасных инфекций через мигрирующих птиц, в том числе высокопатогенного гриппа H5N1, летальность которого для людей достигает 50%, а также болезни Ньюкасла, — сказал эксперт.

Кириллов отметил, что в рамках проекта было изучено около полутора сотен биологических видов. При этом выявлено по меньшей мере два вида перелётных птиц, маршруты миграции которых проходят преимущественно через территорию России. Наряду с этим собирались сведения о путях миграции птиц через страны Восточной Европы.

По словам Кириллова, американцам удалось вывезти большую часть документов из украинских лабораторий. Предполагается, что часть материалов по биоисследованиям находится в Польше.

Ранее официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в украинских лабораториях проводились опыты с коронавирусом летучих мышей. Он также заявил, что ведомство в ближайшее время опубликует очередной пакет документов о работе лабораторий и представит результаты их экспертизы.