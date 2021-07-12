Минобороны России: биолаборатории на Украине вели опыты с коронавирусом

В биолабораториях, созданных и финансируемых на Украине США, проводились опыты с коронавирусом летучих мышей. Целью этих и других исследований было создание механизма скрытого распространения смертоносных заболеваний. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, его слова приводит РИА Новости.

В созданных и финансируемых на Украине биолабораториях, как показывают документы, проводились эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей, — сказал Конашенков.

Он добавил, что из документов была получена информация об изучении переноса патогенов дикими птицами, которые мигрируют между Украиной и Россией, а также другими соседними странами. В течение 2022 года планировалось изучение возможности переноса ими африканской чумы свиней и сибирской язвы.

Конашенков отметил, что в ближайшее время Минобороны опубликует очередной пакет документов, полученных от украинских сотрудников биолабораторий, и представит результаты их экспертизы.

Ранее доктор биологических наук Пётр Чумаков заявил, что у США много секретных военных лабораторий в разных частях мира, включая соседние с Россией страны. По его словам, о существовании таких лабораторий на Украине было известно довольно давно и там могла проводиться работа над биологическим оружием. Расположение биолабораторий в странах, которые США считают третьим миром, весьма удобно, так как местное население не возмущается потенциальным угрозам, а риск утечки при опасных исследованиях для Штатов минимален.