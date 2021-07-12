Биолог заявил, что биолаборатории США на Украине существовали давно

Доктор биологических наук Пётр Чумаков заявил в интервью «Известиям», что у США достаточно много секретных военных лабораторий в разных частях мира, в том числе и в странах, которые окружают Россию. По его словам, об их существовании на Украине было известно довольно давно, и в этих лабораториях возможно проведение разного рода исследований, включая работу над биологическим оружием.

Как подчеркнул эксперт, расположение биолабораторий в странах, которые США считают третьим миром, весьма удобно, так как население этих стран не возмущается потенциальным угрозам, а риск утечки при опасных исследованиях для США минимален. По словам эксперта, секретные лаборатории обнаружили в том числе и в Крыму после его присоединения к РФ, хотя подробности того, что именно там происходило, неизвестны.

Думаю, что сейчас те лаборатории, которые были обнаружены на Украине, прольют свет на это, — заявил Чумаков.

Он также отметил, что в самих биолабораториях часто хранятся некоторые безобидные патогены, которые «можно принять за что-то очень зловредное». Поэтому в данном случае многое зависит в том числе от профессионализма исследователей.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов рассказал, что события на Украине помогли вскрыть факты экстренной зачистки «киевским режимом» следов военно-биологической программы. Речь идёт об особо опасных патогенах: «возбудителях чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней». По его словам, работы проводились по заказу Пентагона.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что наличие биолабораторий на Украине полностью меняет картину вовлечённости Вашингтона в ситуацию. По её словам, они являются инструментом прямой угрозы РФ.