Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что в США опасаются попадания хранящихся в биолабораториях на Украине патогенов в руки экспертов из России. По его словам, об этом говорят заявления Госдепа об объектах биологических исследований на Украине, сообщает РИА Новости. Замгоссекретаря США Виктория Нуланд ранее рассказала, что Киев и Вашингтон стараются не допустить утечки материалов из биолабораторий на Украине.

Заявления представителя Госдепартамента свидетельствуют о том, что США опасаются попадания хранящихся на указанных объектах патогенов в руки российских экспертов. В таком случае будет подтверждено нарушение Украиной и США Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, — считает дипломат.

Антонов рассказал, что спецоперация России на Украине помогла вскрыть факты экстренной зачистки «киевским режимом» следов военно-биологической программы. Речь идёт об особо опасных патогенах: «возбудителях чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней». Заказчиком работ, которые проводились в биолабораториях, был Пентагон, добавил Антонов.

Ранее стало известно, что Киев и Вашингтон пытаются обезопасить объекты биологических исследований, находящиеся на территории Украины, заявила в ходе слушаний в сенате США Виктория Нуланд. По её словам, задачей является не допустить попадания собранных там материалов в руки Москвы.