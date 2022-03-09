Захарова назвала биолаборатории на Украине прямой угрозой РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что данные о наличии биолабораторий США на Украине полностью меняют картину вовлечённости Вашингтона в ситуацию. По её словам, которые приводит радио Sputnik, биолаборатории являются инструментом прямой угрозы РФ.

Это не просто инструмент влияния, это не просто инструмент сдерживания — инструмент прямой угрозы нашей стране, — заявила Захарова.

По её мнению, деятельность биолабораторий на Украине необходимо было остановить, пока ситуация не вышла из-под контроля, а сами биолаборатории не попали в руки экстремистских сил. Она также добавила, что страны, намеренные поставлять Украине оружие или «так называемых добровольцев», будут нести за это ответственность.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов рассказал, что события на Украине помогли вскрыть факты экстренной зачистки «киевским режимом» следов военно-биологической программы. Речь идёт об особо опасных патогенах: «возбудителях чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней». По его словам, заказчиком работ, которые проводились в биолабораториях, был Пентагон.

Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд, в свою очередь, заявила, что Киев и Вашингтон пытаются обезопасить объекты биологических исследований, находящиеся на территории Украины. Она добавила, что собранные там материалы не должны попасть в руки Москвы.