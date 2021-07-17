Власти Крыма привлекут к ответственности организаторов водной блокады

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Организаторы водной блокады Крыма будут привлечены к уголовной ответственности, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс. Об этом пишут РИА Новости.

Рабочая группа уже завершает подготовку всех необходимых документов для подачи иска в судебные органы о признании и взыскании ущерба, причинённого полуострову водной блокадой, — отметил политик.

Сейчас следственные органы занимаются вопросом привлечения всех возможных организаторов водной блокады полуострова к уголовной ответственности. По приблизительным оценкам, общая сумма ущерба составляет почти 1,5 трлн рублей. Как только все необходимые документы, подтверждающие сумму ущерба, будут собраны, иск передадут в суд, отметил Фикс.

Ранее была названа стоимость «уничтожителя» Крымского моста. Стоимость разработки украинского берегового ракетного комплекса РК-360МЦ «Нептун», называемого в Киеве «уничтожителем» Крымского моста, составила 40 миллионов долларов.