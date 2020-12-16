Названы наиболее безопасные для туристов страны в плане коронавируса

https://static.news.ru/photo/9942cde6-40d8-11eb-8820-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sabrina Hentschel/dpa/Global Look Press

Только три страны в мире, с которыми Россия возобновила авиасообщение, на сегодня соответствуют норме по ситуации с коронавирусом. Безопасными для туристов являются Сейшельские острова, Танзания и Эфиопия.

Эти территории соответствуют всем трём эпидемиологическим критериям безопасности, сообщает Роспотребнадзор. Только двум критериям соответствуют Куба, Мальдивы, Киргизия, Египет. По одному критерию безопасности у Британии, Кореи, ОАЭ, Японии и Сербии.

Согласно разъяснениям ведомства, для оценки эпидемиологической ситуации взяты показатели заболеваемости за две недели, среднесуточные темпы прироста заражённых, объём тестирования на коронавирус. Коэффициент распространения должен равняться 1.

Помимо указанных стран Россия также возобновила сообщение с Белоруссией, Казахстаном, Турцией и Швейцарией. Но эти страны не указаны как благополучные для посещения туристами.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в текущем году произошёл рывок внутреннего туризма, связанный с закрытием границ из-за пандемии. Однако после отмены ограничений конкуренция на рынке возрастёт.