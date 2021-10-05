16+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Названы лауреаты Нобелевской премии по физике

12:55, 05 октября 2021
Названы лауреаты Нобелевской премии по физике Сюкуро Манабе Фото: Franklin Initiative
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Лауреатами Нобелевской премии по физике в 2021 году стали учёные Сюкуро Манабе, Клаус Хассельман и Джорджио Паризи. Шведская королевская академия наук отметила прорывной вклад исследователей из США, Германии и Италии в изучение сложных систем, в том числе климата, говорится в сообщении на сайте премии.

Нобелевские премии присуждают за прорывные научные открытия, поразительные изобретения, крупный вклад в культуру или развитие общества. Плоды исследований лауреатов признаются способными изменить мир и сделать его намного лучше. Премия носит название в честь её учредителя Альфреда Нобеля.

Ранее лауреатами Нобелевской премии в области медицины и физиологии в 2021 году стали учёные Ардем Патапутян и Дэвид Джулиус. Награда присуждена им за открытие рецепторов температуры и осязания.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео