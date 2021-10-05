Названы лауреаты Нобелевской премии по физике

Лауреатами Нобелевской премии по физике в 2021 году стали учёные Сюкуро Манабе, Клаус Хассельман и Джорджио Паризи. Шведская королевская академия наук отметила прорывной вклад исследователей из США, Германии и Италии в изучение сложных систем, в том числе климата, говорится в сообщении на сайте премии.
Нобелевские премии
Ранее лауреатами Нобелевской премии в области медицины и физиологии в 2021 году стали учёные Ардем Патапутян и Дэвид Джулиус. Награда присуждена им за открытие рецепторов температуры и осязания.