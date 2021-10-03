Стали известны имена лауреатов Нобелевской премии по медицине

Лауреатами Нобелевской премии в области медицины и физиологии в 2021 году стали учёные Ардем Патапутян и Дэвид Джулиус. Награда присуждена им за открытие рецепторов температуры и осязания. Имена победителей стали известны из сообщения на сайте Нобелевского комитета.

Лауреатов премии традиционно выбирает основанный в начале XIX века Каролинский институт в Стокгольме. В 2020 году награду в сфере медицины и физиологии получили три учёных за открытие возбудителя гепатита С — Майкл Хоутон, Харви Альтер и Чарльз Райс.

Вручением премии по медицине дан старт так называемой нобелевской неделе. Так, 5 октября будет объявлен получатель награды по физике, 6-го и 7-го объявят лауреатов по химии и литературе соответственно, 8-го станет известен обладатель премии мира. Имя лауреата премии по экономическим наукам будет оглашено 11 октября. Церемония вручения наград состоится 10 декабря.

Ранее сообщалось, что размер премии колеблется от года к году. В 2021-м каждый лауреат получит по 10 млн шведских крон. Это составляет порядка $1,2 млн или более 85,1 млн рублей. Средства выделяются из Фонда Нобеля, организованного в 1900 году.