О чем говорят запахи тела: сигналы, которые нельзя игнорировать

Наше тело — сложная биохимическая лаборатория, и одним из ее «отчетов» может быть запах. Хотя легкий индивидуальный аромат — норма, резкое, стойкое и непривычное изменение запаха кожи, пота или дыхания часто служит тревожным сигналом. Это один из древнейших методов диагностики, по запаху тела многие лекари в прошлом определяли патологии.

Сегодня мы знаем, что многие заболевания имеют специфические «ароматы». Но какие именно причины у неприятного запаха от тела? Почему от одних людей пахнет прелыми яблоками, а от других — тухлой рыбой? Давайте разберемся, когда стоит бить тревогу и что вызывает такие неприятные ароматы.

Запах ацетона (прелых яблок) изо рта: возможный признак диабета или голодания

Одним из наиболее узнаваемых и опасных сигналов является запах ацетона изо рта, напоминающий аромат прелых яблок или жидкости для снятия лака. Это прямое указание на повышенный уровень кетоновых тел (ацетона, ацетоуксусной и бета-оксимасляной кислот) в крови. В норме организм для получения энергии расщепляет глюкозу. Когда глюкозы нет или она не может попасть в клетки (из-за нехватки инсулина), тело переключается на расщепление жиров. Побочными продуктами этого процесса и являются кетоны.

Самая серьезная причина неприятного запаха от тела, в данном случае изо рта, в виде ацетона — это декомпенсированный сахарный диабет, особенно диабетический кетоацидоз. Это угрожающее жизни состояние, требующее немедленной медицинской помощи. Оно часто сопровождается сильной жаждой, слабостью и учащенным мочеиспусканием.

Помните, что запах ацетона изо рта не является постоянным или обязательным симптомом при диабете. Чаще он возникает при заболевании 1 типа, но иногда и при тяжелом течении 2 типа. Кетоацидоз — это опасное для жизни состояние, требующее неотложной медицинской помощи! У подавляющего большинства людей с диабетом, которые получают адекватное лечение и контролируют уровень сахара в крови, подобного запаха нет.

Однако диабет не единственная причина, из-за которой изо рта доносится запах ацетона. Его могут вызывать длительные низкоуглеводные диеты, голодание или интенсивные физические нагрузки, когда организм также вынужденно сжигает жиры. У маленьких детей кетоновый запах может появиться при высокой температуре или отравлении. Если этот симптом возник без очевидных диетических причин — это однозначный повод срочно проверить уровень сахара в крови.

Запах рыбы или тухлых яиц: генетические заболевания (триметиламинурия), проблемы с печенью

Еще один характерный и социально тяжелый симптом — стойкий запах рыбы от тела, иногда с оттенком тухлых яиц или мусора. Триметиламинурия — это генетическое заболевание, которое еще называют просто «синдромом запаха рыбы». При этой патологии организм из-за дефекта фермента не может расщеплять триметиламин — соединение, которое образуется в кишечнике при переваривании богатых холином продуктов (яйца, печень, бобовые, некоторые виды рыбы, брокколи). Нерасщепленный триметиламин выделяется с потом, мочой и дыханием, придавая человеку сильный неприятный запах.

А что делать, если неожиданно появился запах рыбы от тела? Триметиламинурия может быть не только врожденной, но и временной, связанной с избытком определенных белков в рационе или дисбалансом кишечной микрофлоры.

В то же время рыбный запах может указывать и на проблемы с печенью. Этот орган отвечает за детоксикацию, и при серьезных нарушениях его функции (например, при печеночной недостаточности) в крови накапливаются вещества, которые в норме должны обезвреживаться, в том числе диметилсульфид, дающий характерный «печеночный» или рыбный запах. Поэтому, если вы столкнулись с такой проблемой, необходимо комплексное обследование у генетика, гастроэнтеролога и диетолога.

Запах аммиака от пота: сигнал о проблемах с почками или обезвоживании

Если ваш пот пахнет аммиаком, это часто указывает на то, что почки не справляются в полной мере со своей фильтрационной функцией. В норме азотистые продукты распада белков (прежде всего мочевина) выводятся с мочой. Когда работа почек нарушена, например, при хронической болезни почек, почечной недостаточности, или организм обезвожен, концентрация мочевины в поте повышается. На коже бактерии расщепляют ее до аммиака, который и дает тот самый резкий, «кошачий» или нашатырный запах.

Сильный запах аммиака — это потенциальный маркер проблем с почками. Однако самая распространенная и легко устранимая причина — это хроническое обезвоживание и диета с избытком белка — протеиновые коктейли, мясо в больших количествах в рационе. Организм, пытаясь избавиться от излишков азота, использует не только почки, но и потовые железы. В этом случае корректировка питьевого режима и рациона обычно быстро решает проблему. Если же запах стойкий и не зависит от количества выпитой воды, визит к нефрологу и анализ функции почек обязательны.

Когда бежать к врачу: как отличить временное явление от симптома болезни

Постоянный или часто повторяющийся необычный запах — почти всегда повод для консультации. Но как понять, что перед вами симптом, а не следствие съеденного блюда? Когда неприятный запах от тела — это повод идти к врачу?

Стойкость и постоянство. Запах не исчезает после тщательной гигиены, использования дезодорантов или парфюма. Он преследует вас в течение дней и недель.

Интенсивность. Запах настолько силен, что его замечают окружающие, он чувствуется на расстоянии, пропитывает одежду.

Связь с общим состоянием. Появление запаха сопровождается другими симптомами: слабостью, жаждой, изменением веса, болями, нарушениями пищеварения, изменениями цвета мочи.

Независимость от внешних факторов. Запах не связан с очевидными причинами: употреблением чеснока или специй, приемом лекарств (например, некоторых антибиотиков или витаминов), стрессом или новым косметическим средством.

Игнорировать такие сигналы опасно. Первым специалистом, к которому стоит обратиться с жалобой на неприятный запах от тела, является терапевт. Болезнь сходу он, конечно, не определит. Зато доктор назначит базовые анализы (общий и биохимический анализ крови, анализ мочи, уровень глюкозы) и, исходя из результатов и характера запаха, направит к узкому специалисту: эндокринологу (при подозрении на диабет), нефрологу (при запахе аммиака), гастроэнтерологу или гепатологу (при печеночном или рыбном запахе), генетику.

Помните: наше обоняние — это древний и тонкий инструмент. Необычный запах тела и болезни действительно тесно связаны. Внимательное отношение к таким изменениям может стать первым шагом к диагностике серьезного состояния на ранней стадии, когда лечение наиболее эффективно. Не списывайте стойкий неприятный запах от тела лишь на недостаток гигиены — его истинная причина может скрываться глубоко внутри.

