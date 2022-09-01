Названы два сценария распада еврозоны Эксперт Григорьев: распад еврозоны возможен при отказе от поддержки бедных стран ЕС

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Еврозона может распасться уже в обозримой перспективе. Это произойдет после завершения так называемого «аттракциона европейской щедрости», когда богатые страны оплачивают потребности бедных. Об этом рассказал агентству ПРАЙМ доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев.

Он отметил, что в случае реализации мягкого сценария в еврозоне останутся страны, составляющие его ядро — это Австрия, Бельгия, Германия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Франция. При жестком сценарии произойдет полное восстановление национального экономического суверенитета стран, считает эксперт.

Он напомнил, что ранее ЕС придерживался политики так называемой «кохезии», в рамках которого богатые страны-доноры поддерживают финансовыми средствами бедные страны-реципиенты. В рамках экономического и энергетического кризисов подобную политику, по мнению Григорьева, начнут сворачивать.

Ранее финансовый эксперт Алексей Лашко рассказал, что во время кризиса россияне часто берут кредиты, из-за чего возрастает риск увязнуть в долгах. Чтобы спокойно пережить трудные времена, эксперт посоветовал откладывать небольшой процент с каждого дохода на экстренные нужды, однако не стоит сильно экономить, чтобы не потерять вкус к жизни.