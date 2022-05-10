Названы четыре симптома рака, связанные с пищеварением Daily Express: рак пищевода можно определить по отрыжке

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Рак пищевода является онкологически заболеванием, которое сложно выявит на ранних этапах развития. Однако существуют четыре симптома, которые позвояют заподозрить неладое и обратитьсяк врачу. Об этом рассказало издание Daily Express со ссылкой на службы здравоохранения Великбритании.

Существует множество возможных симптомов рака пищевода, но обнаружить его бывает очень трудно, — сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что в большинстве случае рак пищевода диагностируют у людей старше 60 лет.

Среди основных симптомов, которые должны заставить человека проявить беспокойство и обратиться к врачу, выделяют дисфагию, или затруднение при глотании, чувство тошноты, отрыжку и изжогу. В случае, если человек замечает у себя регулярные проявления подобного рода, следует обратиться к профильному специалисту.

Ранее онколог, химиотерапевт Андрей Базылев рассказал, что ощущение апатии и усталости по утрам свидетельствуют о негативных изменениях в организме и могут быть признаками онкологического заболевания. Заметив эти симптомы, необходимо выявить их причину и устранить её как можно скорее