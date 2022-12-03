Названо условие, при котором США прекратят поставлять оружие Украине TAC: США прекратят поставлять оружие Украине, если риски перевесят выгоды

Фото: Staff Sgt. Royce Dorman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Соединенные Штаты могут перестать поставлять оружие на Украину, как только станет понятно, что риски перевешивают выгоды, заявил автор журнала The American Conservative Патрик Бьюкенен. Он считает, что риски стали особенно заметны после ракетного инцидента в Польше, когда в информационном пространстве появились призывы отомстить России за нанесение удара по стране НАТО, в то время как большинство стран Альянса не связаны с жизненно важными интересами США.

Мы, американцы, учитывая наш незаменимый вклад в военные действия Украины, имеем право сообщить Киеву, что риски дальнейших боевых действий превышают любую потенциальную выгоду для нас, и, если Киев полон решимости продолжать борьбу, уведомить, что Украина будет делать это без американских боеприпасов. Великие державы никогда не должны уступать меньшим державам, не связанным с их жизненными интересами и способным втягивать их в нежелательные конфликты, — пишет Бьюкенен.

При этом США не должны диктовать Украине, когда следует переходить к переговорам, считает он.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Пентагон рассматривает предложение концерна Boeing о поставках Украине «дешевых небольших высокоточных бомб, которые можно устанавливать на имеющиеся в изобилии ракеты». Это «позволило бы Киеву наносить удары далеко в тылу России». Если оборонное ведомство США заключит контракт, первая партия «ударного оружия дальностью почти 100 миль (примерно 150 км)» может отправиться на Украину уже весной 2023 года. Подробности — в материале NEWS.ru.