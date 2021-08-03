Названо условие для визита Зеленского в Крым

Президент Украины Владимир Зеленский может приехать в Крым в качестве туриста, но при условии, если публично откажется от своих «националистических замашек» на российскую территорию. Об этом заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, слова которого приводит РИА Новости.

Он отметил, что если Зеленский приедет на полуостров в качестве обычного туриста, то он сможет поесть рапанов, попрыгать со скалы в море и насладиться крымским вином. Вице-спикер подчеркнул, что Зеленский — хороший и талантливый юморист, но при этом исторически безграмотный политик.

Если бы он ответственно относился к трактовкам истории, то знал был, что Крым никогда не был украинским, — подытожил Фикс.

Ранее Зеленский заявил, что Крым никогда не будет российской территорией. Политик вновь затронул тему возвращения полуострова и добавил, что Россия «никогда не будет любить Крым так, как Украина». Он пообещал вернуть эту территорию в состав Украины, подчеркнув, что это лишь «вопрос времени».

На высказывание Зеленского отреагировали в Госдуме. Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников назвал высказывания лидера Украины обычными и абсолютно бесперспективными. По его мнению, Зеленский никогда не скажет, что Крым принадлежит России.