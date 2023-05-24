Названо оружие, которое Южная Корея может передать Украине Военный эксперт Леонков: Сеул может поставить Киеву артиллерийские установки

Фото: mod.gov.rs

155-мм самоходная гаубица Нора Б-52 (NORA-B52 M15)

Украина втягивает Южную Корею как участницу конфликта, чтобы получить от нее летальные виды вооружения, заявил NEWS.ru военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, если Сеул примет решение о поставке оружия Киеву, это могут быть самоходные артиллерийские установки (САУ), системы контрбатарейной борьбы и легкобронированная техника.

Южную Корею втягивают как участницу конфликта, чтобы потом получать от нее летальные виды вооружения. Это могут быть артиллерийские системы САУ под 155-й калибр, недавно американцы их просили в аренду у Южной Кореи, чтобы потом отправить на Украину. Я предполагаю, могут отправить системы контрбатарейной борьбы и легкобронированную технику. Эта техника будет предоставлять серьезную опасность, особенно для гражданских, поэтому при ее появлении задачей российской армии будет ее уничтожение в зоне СВО, — сказал Леонков.

Военный эксперт добавил, что нелетальное оружие является одной из проблем украинской армии, особенно медицинское обслуживание в полевых условиях, именно по этой причине Киев попросил у Сеула машины скорой помощи.

Ранее лидер Южной Кореи Юн Сук Ёль пообещал Украине дополнительную помощь на своей первой встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским в рамках саммита G7 в Японии. Юн дал обещание после того, как Зеленский поблагодарил Южную Корею за гуманитарную помощь.