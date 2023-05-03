Названо имя нового президента Всемирного банка Новым президентом Всемирного банка стал экс-глава Mastercard Аджай Банга

Фото: Ting Shen - Pool Via Cnp/Global Look Press

Аджай Банга

Совет директоров Всемирного банка утвердил на должность нового президента ВБ бывшего руководителя Mastercard Аджая Бангу, говорится в сообщении банка. Уточняется, что он заступит на свой пост 2 июня, срок действия его полномочий составит пять лет, передает ТАСС.

Исполнительные директора ВБ сегодня избрали Аджая Бангу президентом Всемирного банка на пятилетний срок, начинающийся 2 июня 2023 года, — говорится в сообщении Всемирного банка.

Аджаю Банге 63 года. Он родился в Индии, но имеет гражданство США. До избрания его главой Всемирного банка Банга занимал пост вице-президента General Atlantic.

О выдвижении Банги кандидатом на пост президента Всемирного банка ранее объявлял президент Соединенных Штатов Джо Байден. Он подчеркнул, что бывший глава Mastercard имеет ценный опыт успешного управления глобальными компаниями, который позволит ему добиться успехов на новом поприще.

В декабре 2022 года Всемирный банк одобрил новый пакет финансовой помощи Украине в размере $610 млн. Средства должны были пойти на неотложные потребности страны. При этом новый пакет финансовой помощи Киеву дополнил предыдущие пакеты. Например, в июне прошлого года Всемирный банк выделил Украине $1,49 млрд, а в августе США перечислили Киеву еще $4,5 млрд.