Названа сумма «выходного пособия» Джонсона за услуги Киеву Экс-депутат Рады Кива рассказал, сколько получит Джонсон за свои услуги Киеву

Фото: Han Yan/XinHua/Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон

Бывший депутат Верховной рады Илья Кива заявил в своём Telegram-канале, что экс-премьер Великобритании Борис Джонсон приедет в Киев, чтобы получить «выходное пособие». Политик добавил, что в офисе президента Украины Владимира Зеленского уже подготовили «$10 миллионов наличными». По его словам, ради этой суммы стоит «съездить в Киев».

На самом деле, Борис Джонсон приедет на Украину, чтобы получить очередной откат наличных долларов — выходное пособие! По моей информации, в офисе лицедея ему приготовили $10 миллионов наличными — можно и прокатиться, — написал Кива.

Бывший нардеп отметил, что из Украины сделали полигон и кормушку и даже этого не скрывают.

Пользователи Twitter в Великобритании ранее высмеяли подавшего в отставку премьер-министра Бориса Джонсона, который принял участие в тренировке украинских военных на базе Вооружённых сил Украины (ВСУ). Многие стали шутить из-за неуклюжести бывшего премьер-министра, который на опубликованном видео бросает учебную гранату. Комментаторы высказали своё мнение под постом британской газеты Daily Mail. Некоторые сравнили политика с «клоуном, который отчаянно пытается привлечь к себе внимание».