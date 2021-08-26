Названа причина постковидного синдрома и хронической усталости

Американские учёные выявили много общего в симптомах постковидного синдрома и синдрома хронической усталости. Специалисты изучили биологические основы этих состояний, пишет издание Proceedings of the National Academy of Sciences.
Отмечается, что синдромом хронической усталости — сложным заболеванием центральной нервной системы — только в США
Почти так же описывают своё состояние пациенты с постковидным синдромом, у которых после перенесённого COVID-19 в течение нескольких недель и даже месяцев сохраняются усталость, одышка, проблемы со сном, памятью и концентрацией внимания.
Учёные считают, что в обоих случаях причины общие — биологическая реакция организма на стресс, который связан с инфекциями и другими воздействиями. Отмечается основная роль молекул кислорода — они накапливаются в клетках. Этот процесс, называемый окислительным стрессом, приводит к возникновению на клеточном уровне окислительно-восстановительного дисбаланса, связанного с воспалением, и нарушения обмена веществ, которые наблюдаются при обоих заболеваниях.
Ранее сообщалось, что за 25 августа в России умерли от коронавируса 820 человек. Суточный прирост случаев заражения коронавирусом в России составил 19 630 человек. Из больниц по выздоровлении за сутки выписан 19 661 пациент.