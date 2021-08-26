Названа причина постковидного синдрома и хронической усталости

Американские учёные выявили много общего в симптомах постковидного синдрома и синдрома хронической усталости. Специалисты изучили биологические основы этих состояний, пишет издание Proceedings of the National Academy of Sciences.

Отмечается, что синдромом хронической усталости — сложным заболеванием центральной нервной системы — только в США страдают от одного до двух с половиной миллионов человек. В данной ситуации характерны такие симптомы, как тяжёлая, изнуряющая усталость, не проходящая даже после продолжительного отдыха, нарушения сна, затруднённое мышление, обычно называемое «мозговым туманом», аномалии вегетативной нервной системы. Обычно эти симптомы обостряются после физических или когнитивных нагрузок.

Почти так же описывают своё состояние пациенты с постковидным синдромом, у которых после перенесённого COVID-19 в течение нескольких недель и даже месяцев сохраняются усталость, одышка, проблемы со сном, памятью и концентрацией внимания.

Учёные считают, что в обоих случаях причины общие — биологическая реакция организма на стресс, который связан с инфекциями и другими воздействиями. Отмечается основная роль молекул кислорода — они накапливаются в клетках. Этот процесс, называемый окислительным стрессом, приводит к возникновению на клеточном уровне окислительно-восстановительного дисбаланса, связанного с воспалением, и нарушения обмена веществ, которые наблюдаются при обоих заболеваниях.

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