В России выявили новый рекорд суточной смертности от COVID-19

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За 25 августа в России умерли от коронавируса 820 человек. Об этом сообщается на сайте федерального оперштаба.

Суточный прирост случаев заражения коронавирусом в России составил 19 630 человек. Из больниц по выздоровлении за сутки выписан 19 661 пациент.

С начала пандемии в России заразились более 6,8 млн граждан. Из них умерли 179 243 человека и свыше 6 млн выздоровели.

В Москве за минувшие сутки зафиксировано 1712 заражений, это почти на 300 случаев больше, чем за предыдущие. Скончались от коронавируса 54 жителя столицы, выздоровели — 2463.

Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье по-прежнему составляют тройку лидеров по уровню заболеваемости в стране. Затем следуют Нижегородская, Ростовская и Свердловская области.

Ранее стало известно , что скончался от коронавируса глава ярославского отделения КПРФ Александр Воробьёв, ранее выходивший на пикеты против принуждения к вакцинации.

Инфекционист Первого Санкт-Петербургского медицинского университета имени Павлова Оксана Станевич назвала сроки четвёртой волны коронавируса.