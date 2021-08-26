Выступавший против вакцинации депутат КПРФ скончался от COVID

Скончался от коронавируса глава ярославского отделения КПРФ Александр Воробьёв, ранее выходивший на пикеты против принуждения к вакцинации. Об этом сообщила пресс-служба партии.

А. В. Воробьёв был помещён 9 августа в COVID-госпиталь, до этого он около недели болел дома. В больнице у него выявили поражение 60% лёгких. После осложнения на сердце Александра Васильевича поместили в реанимацию, где утром 25 августа он скончался, — говорится в сообщении.

Воробьёву было 72 года. Общественной деятельностью он занимался с 1997 года. С 2008 года был депутатом Ярославской областной думы, входил в состав регионального парламента пятого, шестого и седьмого созывов, являлся председателем фракции КПРФ.

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