Названа причина отказа Польши от передачи Украине истребителей МиГ-29 Spectator: США убедили Польшу не передавать Украине истребители МиГ-29 под давлением Китая

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Администрация президента США Джо Байдена заставила Польшу отказаться от передачи Украине советских истребителей МиГ-29 под давлением со стороны Китая. Об этом сообщает британский журнал The Specator со ссылкой на осведомленные источники в Пекине. При этом изначально Вашингтон был сторонником идеи поставок советских истребителей.

По информации издания, Штаты поддерживали вариант передачи Украине имевшихся на вооружении армии Польши советских истребителей МиГ-29, однако позднее изменили свою позицию после настоятельных просьб со стороны Китая. Также, по данным СМИ, на решение Вашингтона повлияла аналогичная позиция ряда европейских стран.

Британское издание также сообщает, что взамен Пекин взял на себя обязательство убедить Россию не применять ядерное оружие.

Ранее УНН со ссылкой на отчет министра обороны Алексея Резникова сообщило, что Вооруженные силы Украины за последний год получили 13,2 млн единиц оружия и военной техники. Армия получила современное вооружение украинского производства, в частности, береговой ракетный комплекс «Нептун», противотанковые ракетные комплексы «Корсар» и «Скиф», беспилотные авиационные комплексы «Аист-100», А1-СМ «Фурия», Windhover, PD-2, ACS-3, модернизированные самолеты Миг-29МУ1 и вертолеты Ми-8-МСБ-В, а также радиолокационные станции «Малахит».