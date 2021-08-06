Названа опасность «дельта»-штамма для беременных

Коронавирусный штамм «дельта» более опасен для беременных женщин, чем другие виды этого вируса. Об этом заявила профессор акушерства в Университетском медицинском центре Утрехта Китти Блуменкамп, сообщает Algemeen Dagblad.

Она рассказала , что в настоящее время в Нидерландах зафиксировано большее число случаев заражения «дельта»-штаммом коронавируса среди беременных, которые не были вакцинированы, чем во время предыдущих вспышек других штаммов СOVID-19.

Эти женщины не вакцинированы и не имеют каких-либо сопутствующих заболеваний. Тем не менее они тяжело заболевают вирусом, — рассказала врач.

Доктор пояснила, что тяжёлое течение «дельта»-штамма фиксируют у тех женщин, беременность которых протекает нормально. После заражения COVID-19 их состояние резко ухудшается и требуется экстренная госпитализация в реанимацию. При этом подключение к аппарату ИВЛ может спровоцировать преждевременные роды, что негативно сказывается на ребёнке.

Блуменкамп подчеркнула, что беременным необходимо самостоятельно решать, делать ли прививку от коронавируса. Тем не менее женщины должны быть информированы о том, какие могут быть последствия отказа от вакцинации.

Ранее директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян заявил, что вакцинация от коронавирусной инфекции будет безопасна для беременных. По его словам, уже можно с уверенностью говорить об этом. Он пояснил, что иммунизация будущих матерей защищает от возможных выкидышей и заражения коронавирусом.