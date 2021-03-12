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Названа настоящая причина, по которой Украина обстреливает Донбасс

03:07, 13 марта 2021 22
Фото: APUkraine/ twitter.com/Global Look Press

Украинская сторона нарушает режим прекращения огня только по одной причине — это деньги. ВСУ необходимо демонстрировать западным кураторам и украинскому командованию, что обстрелы не прекращаются, иначе денег не будет.

Поэтому украинская сторона допустила уже десять таких обострений, пояснил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий. И обстрел украинские войска ведут только тогда, когда на линии фронта появляется либо командование, либо иностранные кураторы, заметил милиционер.

Как показали события текущего месяца, существенные обострения начинаются в тот момент, когда зону «операции оккупационных сил» посещают руководители Министерства обороны Украины либо их западные кураторы,заявил Осадчий РИА Новости.

По его словам, демонстрация боевых действий нужна, потому что «украинской армии необходимы новые средства, которые традиционно будут разворованы украинским военным командованием».

Ранее NEWS.ru сообщал, что в самопровозглашённой Донецкой народной республике (ДНР) в результате обстрелов ВСУ погибли пять военнослужащих. Ещё два человека получили ранения.

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