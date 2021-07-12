Названа «главная загадка» в инциденте с гибелью россиян в отеле Албании

Причиной смерти российских туристов в Албании могла стать съеденная ими пища, предположил журналист издания ABC News Albania Леонид Мусай. По его словам, россияне вернулись в гостиницу лишь вечером, но не стали там ужинать.

Главная загадка в том, что они ели в течение дня, — написал Мусай.

Известно, что тела погибшей семьи обнаружили в сауне отеля Gloria в посёлке Керрет округа Кавая. В настоящее время консульский отдел посольства России в Албании выясняет обстоятельства случившегося.

В сети появилось видео с места гибели российский туристов. Кадры опубликовал телеканал ABC New Albania. В первой половине ролика виден отель, в сауне которого нашли тела россиян, во второй — показано прибытие на место происшествия сотрудников правоохранительных органов.

Ранее семь российских туристов пострадали в результате аварии в турецкой Анталье. Автобус, перевозивший путешественников, съехал с трассы и перевернулся во время дождя. ДТП произошло около 08:00 в районе Манавгат провинции Анталья. Во время дождя водитель не справился с управлением на скользкой дороге. В результате на повороте автобус занесло, он съехал с трассы и перевернулся.