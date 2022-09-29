Названа дата закрытия границы Финляндии для туристов из России HS: граница Финляндии с Россией может быть закрыта для туристов в ночь на 30 сентября

Фото: IMAGO/Jussi Nukari/Global Look Press

Граница Финляндии с Россией может быть закрыта для туристов уже в ночь с 29 на 30 сентября, сообщает Helsingin Sanomat. По данным издания, правительство обсудит возможность введения данной меры на совещании, которое пройдет сегодня в 13:00.

Новые пограничные правила должны вступить в силу уже в ночь с четверга на пятницу, если правительство не изменит уже предварительно согласованный график на своем сегодняшнем заседании, которое начинается в 13:00, — уточняют авторы текста.

По их прогнозам, количество приезжающих россиян в Финляндию, возможно, снизится в два раза, но оценить это трудно. Попасть в страну все еще можно будет по семейным обстоятельствам, для учебы и работы. Такие ограничения напоминают пограничную коронавирусную политику, отмечают в издании.

Ранее сообщалось, что въезд в Финляндию и выдача виз гражданам России будут существенно ограничены. Принципиальное решение было принято на совместном заседании президента страны Саули Ниинисте и комитета министров правительства по внешней политике и политике безопасности, следует из сообщения канцелярии главы государства.

Пограничная служба Финляндии в свою очередь предложила поставить забор в юго-восточной части границы с Россией. Такая идея возникла у финских служб в связи с изменением обстановки с безопасностью в стране. Предполагается оградить порядка 10–20% государственной границы — отрезок протяженностью 1,3 тысячи километров.