Названа дата инаугурации Эрдогана Администрация главы Турции: инаугурация Эрдогана и оглашение нового кабмина пройдут 3 мая

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Реджеп Тайип Эрдоган

Церемония инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана с участием иностранных лидеров ожидается в субботу, 3 июня. В тот же день будет обнародован новый состав кабинета министров республики. Об этом сообщил руководитель управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун в интервью телеканалу 24TV.

Завтра ожидается присяга депутатов нового созыва парламента. В субботу господин президент также принесет присягу в парламенте. <...> Потом состоится церемония инаугурации, в которой примут участие иностранные лидеры, будет ужин. Думаю, после церемонии господин президент обнародует новый состав кабмина, — сказал Алтун.

Второй тур выборов президента Турции прошел 28 мая. Согласно окончательным результатам, обнародованным Высшей избирательной комиссией республики, действующий глава государства, единый кандидат от «Республиканского альянса» во главе с правящей Партией справедливости и развития Реджеп Тайип Эрдоган набрал 52% голосов избирателей и был переизбран на новый срок. Его соперник, единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу, получил 47,82% голосов пришедших на избирательные участки граждан.

Явка составила 84,15%, в зарубежных представительствах и на погранпунктах — 56%.

Ранее российский президент Владимир Путин поздравил турецкого коллегу с переизбранием на пост главы Турции. Путин отметил, что победа стала закономерным результатом работы Эрдогана, также российский лидер высоко оценил вклад президента Турции в упрочнение дружественных отношений двух стран.