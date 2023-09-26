Назван способ уничтожения танков Abrams: новости СВО на утро 26 сентября

Фото: Matthias Merz/dpa/Global Look Press

танк M1A1 Abrams армии США, сфотографированный с установленным минным катком, во время его доставки в Украину

Российские военные уничтожат танки M1 Abrams, переданные ВСУ, ударами с воздуха, заявил экс-советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор. По его словам, боевые машины ликвидируют, едва они попадут «в радиус поражения».

Порядок мобилизации на Украине будет ужесточаться, заявил бывший советник офиса президента страны Владимира Зеленского Алексей Арестович. По его словам, в отношении уклонистов будут применяться более жесткие меры.

Часть поставляемого Вооруженным силам Украины немецкого вооружения устарела или не работает, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок. По ее словам, власти ФРГ знали о неисправной технике с самого начала. Необходимость убедиться в работоспособности оружия является одной из причин, почему Германия не поставляет Киеву ракеты Taurus.

Пекин признает усилия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по обеспечению безопасности ядерных объектов на территории Украины, заявил глава Государственного управления оборонной науки, техники и промышленности Китая Лю Цзин. Лю Цзин также подчеркнул, что сложная и динамично меняющаяся международная обстановка представляет новые вызовы для МАГАТЭ.

Фото: Bai Xueqi/XinHua/Global Look Press

Украинские беспилотники три раза за ночь попытались атаковать территорию Курской области, сообщила пресс-служба Минобороны России. По данным ведомства, вражеские дроны были уничтожены силами ПВО.

Telegram-канал Haqqin.az сообщил, что Вооруженные силы России поразили военный аэродром ВСУ «Кульбакино» на востоке от Николаева. Как написал канал, с этого объекта украинские силы атаковали территорию РФ с помощью британских ракет Storm Shadow. Также стало известно об уничтожении самолетов Су-24М ВСУ. Минобороны России информацию не комментировало.

У США остались средства для военных поставок на Украину на несколько недель, заявил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби. Для продолжения финансирования поставок Киеву необходимо принять решение о дополнительных ассигнованиях со стороны конгресса в размере $24 млрд.

Первые американские танки Abrams прибыли на Украину, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, новые поставки этих бронемашин запланированы на ближайшие недели.

Несколько взрывов прогремело в городе Рени Одесской области. Речь идет о работе систем противовоздушной обороны. Местные власти ситуацию не комментировали. К портам Измаил и Рени на Дунае летела группа беспилотников. Минобороны РФ информацию не комментировало. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях.

Фото: t.me/dsns_telegram

Белому дому нечего объявить относительно поставок Киеву тактических ракет ATACMS, заявил координатор по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности США Джон Кирби. Ранее американские СМИ писали, что президент США Джо Байден пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому передать ВСУ партию ATACMS с увеличенной дальностью поражения.

США вместе с союзниками с 2023 года начали в три раза больше совершать разведывательные полеты в районе Крыма, следует из данных портала Flightradar. Всего Штаты совершают порядка 21 полета в неделю. Из архива треков портала следует, что с 18 по 24 сентября американские самолеты и беспилотники, а также «разведчики» НАТО 21 раз пролетали над территорией Крыма.

В городе Николаеве на юге Украины произошла серия взрывов. Подробности события не известны. В то же время на официальном ресурсе по оповещению населения появилась информация об отмене объявленной ранее в регионе воздушной тревоги.

Беспилотники Вооруженных сил Украины попытались атаковать территорию Белгородской области, сообщили в пресс-службе Минобороны России. Вражеские дроны были уничтожены силами ПВО. В результате налета вражеских дронов был поврежден автомобиль, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Морской и наземный общественный транспорт прекратил движение в Севастополе, сообщили в городской дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры. В городе была объявлена воздушная тревога.

Российские военные отразили ракетную атаку в Севастополе, написал губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, сбита одна ракета. Министерство обороны РФ пока не комментировало информацию об этом. Вскоре глава региона заявил об отмене воздушной тревоги.

Фото: МО РФ

Заместитель советника Белого дома по национальной безопасности и по вопросам международной экономики Майк Пайл отправил Координационной платформе доноров Украины письмо с перечнем реформ, которые та должна провести для дальнейшего получения военной помощи. Копии письма были отправлены премьер-министру Денису Шмыгалю и в офис президента Украины.

В Донецке при обстреле Куйбышевского района погиб 33-летний местный житель, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Он отметил, что мужчина находился возле своего дома, когда начался обстрел.

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