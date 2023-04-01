Назван потенциальный кандидат на место Столтенберга The Sun: ряд стран предложили главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен возглавить НАТО

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Несколько стран — участниц НАТО предложили главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен возглавить Альянс в октябре после ухода нынешнего генсека Йенса Столтенберга, пишет The Sun со ссылкой на источник. Отмечается при этом, что полномочия фон дер Ляйен на посту главы ЕК заканчиваются лишь в 2024 году. В издании добавили, что многие европейские политики попытаются этому противостоять.

Урсула фон дер Ляйен претендует на пост нового главы НАТО, — рассказал собеседник газеты.

В материале издания уточняется, что многие в Европе хотят обратить внимание на низкую эффективность работы фон дер Ляйен на посту министра обороны ФРГ с 2013 по 2019 год.

Ранее генассамблея парламента Турции ратифицировала протокол о вступлении Финляндии в НАТО. Вице-спикер парламента Хайдар Акар огласил результаты голосования, в ходе которого 276 парламентариев высказались в пользу принятия скандинавской страны в Альянс. Турция была последней страной — членом Североатлантического альянса, которая должна была принять заявку Хельсинки на участие в военном союзе.

Ранее глава правящей фракции в венгерском парламенте Мате Кочиш написал на своей странице в Twitter, что финские граждане опасаются, что после вступления в НАТО их страна перестанет быть мирной и нейтральной, потому что США начнут ее эксплуатировать для отстаивания своих интересов против России.