Назарбаев выступил с обращением к гражданам Казахстана

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил в прямом эфире с обращением к гражданам страны. Он заявил, что в настоящее время находится на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал. При этом он опроверг слухи о конфликте в политической элите страны.

Отвечая на многочисленные обращения в мой адрес, и в связи с публикациями в средствах массовой информации, сообщаю, что я в 2019 году передал полномочия президента Касым-Жомарту Токаеву и с тех пор являюсь пенсионером, и в настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал, — сказал Назарбаев.

По его словам, январские события потрясли всю страну, но стали уроком. Он отметил, что необходимо выяснить, кто стоит за организацией погромов и убийств в стране, чем и будет заниматься следствие в ближайшее время.

Бывший президент призвал граждан Казахстана беречь такие ценности как независимость Казахстана, стабильность и спокойствие в стране, ради чего он трудился 30 лет «не покладая рук». Помимо этого он попросил поддержать реформу по улучшению благосостояния населения, выдвинутую президентом Токаевым.

На видео Назарбаев традиционно обращается к казахстанцам на казахском, а затем на русском языках. Он сидит за столом на фоне государственных флагов.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев давно умер. По словам политика, это объясняет, почему экс-лидер республики смог «так тихо спрятаться». Депутат выразил мнение, что народ Казахстана ополчился против бывшего президента, поэтому его и могли ликвидировать.

В Казахстане с первых чисел января начались массовые протесты из-за резкого роста стоимости газомоторного топлива на фоне отмены госсубсидий и перехода на рыночное ценообразование. Вскоре эти протесты переросли в вооружённый мятеж, центром которого стала Алма-Ата.

Группы вооружённых боевиков начали захватывать здания органов власти, отделений полиции и управления Комитета госбезопасности, получили доступ к имеющемуся там оружию. Кроме того, были ограблены оружейные магазины и отделения банков, множество магазинов.

Аналогичные события происходили в других городах Казахстана. На всей территории республики был введён режим чрезвычайного положения. Президент страны Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к странам — участницам ОДКБ.