НАТО завершило учения в Эстонии

https://static.news.ru/photo/a2e5db68-c643-11eb-a9a1-96000091f725_660.jpg Фото: Paolo Bovo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Масштабные международные военные учения НАТО «Весенний шторм» завершились в Эстонии. Об этом сообщает РИА Новости.

В трёхнедельных манёврах участвовали почти 7 тысяч военнослужащих из Эстонии, США, Великобритании, Латвии, Польши, Италии, Франции и Дании.

Я доволен тем, чего мы достигли за эти три недели. Цели учений были достигнуты. Мы восстанавливаем режим учений в Силах обороны, который действовал до пандемии коронавируса, сокращено только участие резервистов, которых в этом году было привлечено почти в десять раз меньше, — отметил командующий учениями генерал-майор Индрек Сирель.

В учениях участвовали почти все виды войск Сил обороны Эстонии, дислоцированные здесь части международного батальона НАТО, а также прибывшие на манёвры подразделения некоторых стран НАТО.

Ранее стало известно, что военные учения НАТО в Болгарии вышли из-под контроля. «Заигравшиеся» солдаты армии США, вооружённые автоматами и пулемётами, ворвались в расположенный в селе у Пловдива цех по производству оборудования для обработки оливкового масла. Люди в форме перелезли через забор, по-английски приказали всем стоять на месте.