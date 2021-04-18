НАТО поддержала Чехию в «расследовании действий» России

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НАТО выразила поддержку властям Чехии в расследовании действий России и привлечении причастных к преступлениям к ответственности.

Как писал News.ru, 17 апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и первый вице-премьер страны Ян Гамачек во время экстренной пресс-конференции сообщили, что высылают из страны 18 российских дипломатов, которые якобы являются офицерами спецслужб и причастны к взрыву в 2014 году.

Позже чешская полиция объявила в розыск россиян Александр Петрова и Руслана Боширова. В чешских СМИ утверждается, что они были на месте взрыва. Широкую известность эти россияне получили после инцидента со семьёй Сергея Скрипаля.