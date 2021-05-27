Генсек НАТО обвинил Москву в причастности к инциденту с Ryanair

https://static.news.ru/photo/f7c1893c-44da-4518-a2b7-e16d79bec2d9_660.jpg Фото: Jean-Luc FlÃ©Mal/Global Look Press

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг убеждён, что экстренная посадка самолёта Ryanair в Минске не обошлась без участия России. Об этом он заявил в эфире телеканала Sky News.

Мы знаем, что между Россией и Белоруссией [существуют] очень тесные отношения, поэтому трудно поверить, что режим в Минске мог сделать что-то подобное без какой-либо координации с Россией, — рассказал Столтенберг.

Ранее глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген заявил, что Россия может быть причастна к инциденту с Ryanair. При этом политик не привёл каких-либо аргументов. Он также добавил, что белорусский лидер Александр Лукашенко не смог бы так долго находиться у власти без поддержки Москвы.

23 мая лайнер Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска. Это произошло после сообщений о минировании, которое позже не подтвердилось. На борту находился основатель Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич. Его задержали. Позже в Кремле заявили, что «ни одно российское ведомство или служба» не имеют отношения к посадке самолёта в Минске.