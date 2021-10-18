НАТО и Россия оглушили и ослепили друг друга

С 1 ноября 2021 года Россия приостановит работу своего постпредства при НАТО. Это решение российского МИД идёт в русле дипломатической практики «око за око» — в Москве его называют ответом на предпринятые ранее Североатлантическим блоком шаги в отношении постоянного представительства России при НАТО. При этом в самом МИД РФ признают, что закрытие офисов друг друга является сугубо политическим решением, поскольку в том, чтобы полностью прекратить военное сотрудничество или даже ощутимо снизить уровень такого сотрудничества ни одна из сторон не заинтересована.

Объявленным в понедельник решением Москва «отзеркалила» объявленное еще 6 октября решение генсека НАТО Йенса Столтенберга отозвать с 1 ноября аккредитацию у восьми сотрудников постоянного представительства РФ и сократить общую численность состава дипмиссии до 10 человек.

Йенс Столтенберг nato/flickr.com

Это станет третьим за последние годы сокращением количества российских представителей при штаб-квартире НАТО. Численность российской миссии урезалась в 2015 и 2018 годах как последовательная линия НАТО на замораживание двусторонних связей после присоединения Крыма к России в 2014 году.

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, «ни в каком равноправном диалоге, ни в какой совместной работе НАТО не заинтересован».

В связи с отсутствием в результате целенаправленных шагов со стороны НАТО надлежащих условий для осуществления дипломатической деятельности приостанавливается работа постоянного представительства России при НАТО, в том числе главного военного представителя, — заявили в МИД РФ.

Информационное бюро НАТО и военная миссия связи в Москве располагались в отдельных зданиях на Мытной улице, однако юридически они являлись частями посольства Королевства Бельгии. В 2015 году после того, как директор информбюро Роберт Пшель покинул Москву, деятельность этой части представительства Альянса практически замерла. Однако военная связная миссия продолжала работать с целью взаимного обеспечения предсказуемости военной активности каждой из сторон, рассказал NEWS.ru источник в МИД РФ.

Информбюро после 2015 года ушло на «удалённый формат» работы — они проводили какие-то конкурсы и прочие мероприятия пиаровского характера. Аппарат российского представительства при НАТО тоже состоял из политического и военного отделов. Мы информировали натовцев о предстоящих учениях, а также проясняли в штаб-квартире НАТО те или иные вопросы, которые вызывали обеспокоенность у российской стороны, — сказал он.

Россия и НАТО не могут полностью остаться без глаз и ушей, поскольку это приведёт к коллапсу деятельности, направленной на обеспечение предсказуемости военных мероприятий каждого из них и избегания неправильного толкования намерений друг друга. Поэтому для поддержания коммуникации будет использоваться посольство России в Брюсселе как столицы Бельгии.

Kurzon/wikimedia.org

У нашего посла в Бельгии теперь прибавится работы, так как контакты и обмены, которые ранее лежали на миссии России при НАТО, переходят под его патронаж. К тому же изменение канала коммуникации приведёт к массе технических сложностей, поскольку придётся приспосабливаться к пропускному режиму, уровням допуска в штаб-квартиру НАТО для тех или иных дипломатов и т. д., — говорит дипломат.

По его словам, своим решением НАТО выстрелило себе в ногу, выслав российских представителей, которые по роду своих обязанностей точно никак не могли «шпионить» за секретами Североатлантического альянса, потому что у них даже не было допуска в штаб-квартиру блока, кроме как на заседания Совета «Россия — НАТО».