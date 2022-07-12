НАТО и ЕС намерены ужесточить контроль за передачей Украине вооружения

Фото: U.S. Marines/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Реактивная система залпового огня HIMARS

НАТО и ЕС хотят ужесточить контроль за попадающими на Украине вооружениями из-за того, что впоследствии оно может попасть на чёрный рынок. Об этом сообщает британская Financial Times со ссылкой на источники.

По сведениям, которые приводит издание, несколько государств — членов НАТО обсуждают с киевскими властями возможность создания системы отслеживания или детализированного перечня поставляемого оружия. Всё оно поступает в южную часть Польши, доставляется к границе, а затем разделяется для её пересечения по фургонам, а иногда частным автомобилям.

И после этого мы ничего не знаем об их местонахождении, понятия не имеем, куда они направляются, где они используются и даже остаются ли они в стране, — сказал газете чиновник одной из западных стран.

Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс подтвердила на вебинаре в Брюсселе, что поставляемое Украине западное оружие потенциально может оказаться на чёрном рынке. Она добавила, что Вашингтон ведёт переговоры с Киевом по этому вопросу с целью не допускать попадание передаваемого оружия в руки контрабандистов.

Ранее американские военные эксперты заявили, что США достигли той критической точки в поставках оружия Украине, когда дальнейшая помощь может угрожать их собственной безопасности. По мнению одного из них, надежность поставок Киеву оставляет желать лучшего, а боеприпасы и вовсе не доходят до фронта, что в итоге требует более строгого контроля и взвешенной политики в отношении помощи Украине.