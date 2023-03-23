НАТО готовит вторжение в Россию: новости СВО на утро 23 марта Последние новости об СВО на Украине

Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON/Global Look Press

Солдат, наводчик, наводчик танка США

Бывший офицер спецназа, экс-разведчик Анатолий Матвийчук заявил, что НАТО увеличивает свою группировку на границах с Россией и рассматривает вариант вторжения. Наступление может начаться со стороны Белоруссии, считает полковник в отставке. По его мнению, угроза вторжения существует, но Россия готова к его отражению.

Матвийчук пояснил, что расширение группировки НАТО идет за счет увеличения численности национальных войск в странах Запада — Польше, Германии. В Европу переброшена первая механизированная дивизия армии США, 101 воздушно-штурмовая дивизия — в Румынию и 82 воздушно-десантная дивизия — в Польшу, напомнил он.

Россия должна подготовить арсеналы «для парирования угрозы полномасштабной агрессии», уверен главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. По его мнению, передача Украине боеприпасов с обедненным ураном говорит о движении мира к новому Карибскому кризису. К такой ситуации Москва должна быть готова, вернув в войска тактическое ядерное оружие, отметил полковник запаса. Он подчеркнул, что западные элиты понимают лишь возможности их уничтожения соответствующим потенциалом со стороны Москвы.

О необходимости укрепить оборону рубежей России говорил и военный эксперт Дмитрий Болтенков. Он сообщил, что аэродром Левашово под Санкт-Петербургом станет пунктом базирования российской морской авиации. Такие шаги российских властей эксперт объяснил расширением НАТО. Раньше в регионе Финского залива нашей морской авиации не было, теперь будет, добавил Болтенков.

Тем временем парламент Швеции большинством голосов выбрал вхождение страны в НАТО. За вступление в ряды Альянса проголосовало 269 членов риксдага, против 37. Ряд выступавших депутатов назвали решение историческим. Для вхождения Швеции в НАТО ее заявку еще должны ратифицировать Турция и Венгрия.

При этом в самом НАТО говорят лишь об украинском конфликте. Генсек Альянса Йенс Столтенберг посоветовал Западу готовиться к длительному конфликту, поскольку перспективы урегулирования в настоящее время не просматриваются. Столтенберг допустил, что украинский кризис станет «войной на истощение». Он призвал страны Запада нарастить производственные мощности для поставок на Украину боеприпасов и вооружений.

Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON/Global Look Press Солдаты армии США перед танками

Первый отказ поставлять Киеву оружие пришел из Праги. Президент Чехии Петр Павел заявил, что страна максимально помогла Украине поставками оружия, возможностей у нее не осталось. В республике есть мощности для производства боеприпасов, но не хватает рабочей силы, добавил он.

В то же время зампред генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил, что Организация Объединенных Наций поддерживает любые решения по мирному урегулированию конфликта на Украине. Таким образом он ответил на слова координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби о том, что в нынешний момент перемирие на Украине может официально закрепить территориальные приобретения России, а потому оно неприемлемо. Представитель организации подчеркнул, что самое главное — это установление мира.

Начальник пресс-центра группировки российской армии «Восток» Александр Гордеев заявил, что под Донецком уничтожены пять украинских беспилотников. В частности, на Южнодонецком направлении расчетом зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» морской пехоты Тихоокеанского флота сбит беспилотный летательный аппарат «Валькирия». На Запорожском направлении барражирующим боеприпасом «Ланцет» в районе населенного пункта Новоивановка уничтожена гаубица противника производства США. Украинский 120-миллиметровый миномет с помощью дрона удалось выявить в районе населенного пункта Щербаки. Ударом из гаубицы «Гиацинт-Б» он был уничтожен, рассказал Гордеев.

Появились новые свидетельства о пытках в украинском плену. О них рассказал доброволец из Донецка Алексей. Он заявил, что его пытали по несколько дней подряд. В частности, ему пришлось пройти через излюбленный метод секретных тюрем ЦРУ — пытку водой. По словам добровольца, также его постоянно избивали. Между пытками приходилось часами лежать связанным на кафельном полу без еды и воды.

Побывавший в украинском плену мобилизованный солдат из ЛНР отметил, что избиения происходили в подвальных помещениях, где ВСУ вели допросы. Ему завязывали глаза и пытали током.

Можно лишь догадываться, к чему будут готовы солдаты ВСУ, когда получат снаряды с обедненным ураном. Ничего хорошего в идее вооружить ими Украину не видит посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Он считает, что страны Запада во главе с США, решив поставлять Украине боеприпасы с обедненным ураном, бесповоротно подводят мир к опасной черте, за которой отчетливо маячит ядерный Армагеддон.