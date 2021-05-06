«Настоящая гражданская война»: глава ЛНР оценил конфликт в Донбассе

https://static.news.ru/photo/c39af23e-aeed-11eb-b7b2-96000091f725_660.jpg Леонид Пасечник Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Глава самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что конфликт на Украине является «самой настоящей гражданской войной». Об этом следует говорить вслух, заявил он в интервью РИА Новости.

И по-другому расценивать, я считаю, это абсолютно невозможно, потому что по большому счёту, как говорится, согласно тем же Минским соглашениям, де-юре мы являемся гражданами Украины на сегодняшний день. То есть получается, что вооружённые силы Украины стреляют по своим же гражданам только лишь потому, что мы не согласились с той политикой, которую нам пытались навязать политические власти, которые пришли к руководству Украиной незаконным путём, — отметил Пасечник.

По его словам, жители Донбасса не согласились, что «доминирующим началом должен быть фашизм», что надо забыть русский язык и прекратить дружить с Россией.

Мы как раз были, наоборот, за то, чтобы мы могли свободно разговаривать на русском языке, мы хотели дружбы с Россией, мы хотели сохранить нашу идентичность, мы хотели сохранить нашу историю, — подчеркнул глава ЛНР.

Ранее стало известно, что за последние трое суток увеличилась интенсивность огня по территории Донецка со стороны украинских силовиков, заявил представитель Народной милиции ДНР. Он отметил, что с 4 мая противник увеличил интенсивность обстрелов с применением артиллерийских систем, миномётов и вооружения БМП-2. В Донбассе это связали с массовым прибытием на Украину представителей западных кураторов.