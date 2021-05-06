Украинские силовики увеличили интенсивность обстрела Донецка

https://static.news.ru/photo/f37bc130-ae94-11eb-9530-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

За последние трое суток увеличилась интенсивность огня по территории Донецка со стороны украинских силовиков, сообщил представитель Народной милиции ДНР.

С 4 мая противник увеличил интенсивность обстрелов с применением артиллерийских систем, миномётов и вооружения БМП-2. Как мы сообщали ранее, связано это с массовым прибытием в Украину представителей западных кураторов: госсекретаря США, глав МИД Бельгии, Нидерландов и Люксембурга, для которых украинским командованием организована поездка в зону ООС, — сказал представитель ведомства РИА Новости.

По другим данным, три дома, газопровод и автомобиль были повреждены в ходе обстрела западной окраины Донецка. В настоящий момент проводится опрос очевидцев для подготовки материалов для передачи в Генеральную прокуратуру ДНР.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел Нидерландов, Бельгии и Люксембурга Стеф Блок, Софи Вильмес и Жан Ассельборн прибыли с визитом на западную окраину Донбасса. Главы МИД побывали на КПВВ «Счастье», который находится на границе Луганской народной республики (ЛНР).