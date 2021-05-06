Главы МИД Нидерландов, Бельгии и Люксембурга прибыли к границам Донбасса

https://static.news.ru/photo/3470dd64-ae82-11eb-8f1c-96000091f725_660.jpg Фото: twitter.com/vasylbodnar

Министры иностранных дел Нидерландов, Бельгии и Люксембурга Стеф Блок, Софи Вильмес и Жан Ассельборн прибыли с визитом в Донбасс, сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

А мы на восток. С тремя главами МИД Нидерландов, Бельгии и Люксембурга, — написал Боднар в Twitter в четверг.

Также он сообщил о том, что руководство Луганской областной военно-гражданской администрации провело брифинг для министров. Кроме того, главы МИД побывали на КПВВ «Счастье».

Напомним, что КПВВ «Счастье» находится на границе между Луганской народной республикой (ЛНР) — непризнанным государственным образованием в Восточной Европе. Наряду с Донецкой народной республикой (ДНР) является одной из непризнанных политий на территории Донбасса.

Луганская народная республика была провозглашена в пределах территории Луганской области Украины 27 апреля 2014 года в ходе массовых протестов против нового руководства страны, пришедшего к власти в результате Евромайдана.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Украину, чтобы обострить ситуацию в Донбассе. Такое мнение высказал глава самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник. По его словам, это является главной целью поездки американца. Глава ЛНР подчеркнул, что Вашингтон использует Киев как оружие против Москвы. В связи с этим в Луганске ожидают очередное обострение конфликта в регионе. Приезд Блинкена выльется в военный конфликт. «Все заявления, все решения, которые будут приниматься, все инструктажи» будут вести к этому, считает Леонид Пасечник.