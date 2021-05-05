Госсекретарь США Энтони Блинкена посетит Украину, чтобы обострить ситуации в Донбассе. Такое мнение высказал глава самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник. По его словам, это является главной целью поездки американца, передаёт РИА Новости.
Глава ЛНР
При этом Донбасс готов решать конфликт мирным путём. Пасечник надеется, что США «остановят своих подчинённых» в лице украинского лидера Владимира Зеленского и его окружения.
Блинкен 5–6 мая находится с рабочим визитом на Украине. Ожидания от встречи главы американской дипломатии с украинским президентом невелики.
Ранее экс-депутат Верховной рады, академик Виталий Журавский заявил, что приезд госсекретаря США грозит властям Украины проблемами.