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Госсекретарь США Энтони Блинкена посетит Украину, чтобы обострить ситуации в Донбассе. Такое мнение высказал глава самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник. По его словам, это является главной целью поездки американца, передаёт РИА Новости.

Глава ЛНР подчеркнул , что Вашингтон использует Киев как оружие против Москвы. Соединённые Штаты не хотят мира, так как эон не соответствует их интересам. В связи с этим в Луганске ожидают очередное обострение конфликта в регионе. Приезд Блинкена выльется в военный конфликт. «Все заявления, все решения, которые будут приниматься, все инструктажи» будут вести к этому.

При этом Донбасс готов решать конфликт мирным путём. Пасечник надеется, что США «остановят своих подчинённых» в лице украинского лидера Владимира Зеленского и его окружения.

Блинкен 5–6 мая находится с рабочим визитом на Украине. Ожидания от встречи главы американской дипломатии с украинским президентом невелики.

Ранее экс-депутат Верховной рады, академик Виталий Журавский заявил, что приезд госсекретаря США грозит властям Украины проблемами.